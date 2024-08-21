Rusya, Şubat 2022'deki çatışmaların başlamasından bu yana en geniş çaplı Ukrayna insansız hava araçları (İHA) saldırısına uğradığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, toplam 45 Ukrayna İHA'sından 11'inin Moskova, 23'ünün ise Bryansk bölgesini hedef aldığını belirtti. Bakanlık, tüm İHA'ların imha edildiğini vurguladı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Moskova'ya yapılan bu en büyük İHA saldırısının tüm dronlar etkisiz hale getirildiği için başarılı olmadığını ifade etti. Bryansk bölgesi valisi Alexander Bogomaz da "toplu" bir saldırı gerçekleştiğini ancak tüm İHA'ların imha edildiğini duyurdu.

Saldırının, Ukrayna'nın Rusya'nın batısındaki Kursk bölgesine yönelik ilerleyişi sırasında gerçekleştiği bildirildi. Washington merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü (ISW), Ukrayna'nın geniş kapsamlı saldırılarında yeni ilerlemeler kaydettiğini belirtti. Kursk kentinde tahliyeler devam ederken, Rusya Acil Durum Bakanlığı, bölgeden ayrılan vatandaşların sayısının 122.000'e yükseldiğini açıkladı.