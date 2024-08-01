F-16: Eski ama etkili

General Dynamics tarafından tasarlanan F-16 "Savaşan Şahin" jetleri, 1974'ten bu yana dünya çapında birçok ülke tarafından kullanılmakta. Tasarımı ve donanımları sürekli güncellenen F-16, 2015'ten bu yana en çok kullanılan sabit kanatlı savaş uçağı olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 25 farklı ülkenin hava kuvvetlerinde yer alan F-16, hafifliği ve çevikliği ile çeşitli askeri görevlerde etkili olabiliyor.

Ukrayna'nın envanterinde bulunan 250 km menzilli Fransız-İngiliz ortak yapımı Storm Shadow seyir füzeleri de F-16 tarafından fırlatılabiliyor.

Ukrayna’nın F-16 talepleri

Ukrayna, NATO müttefikleri tarafından eğitilen askeri personeli ile birlikte son yıllarda birçok Batı menşeli askeri teçhizat edinmiş olsa da, hâlâ Sovyetler Birliği'nden kalma uçaklar kullanıyor. Bu nedenle, sayı ve teknoloji olarak üstün olan Rus hava kuvvetlerine karşı F-16'ları kullanmak istiyor. Ancak, ilk aşamada sayılarının kısıtlı olması beklenen F-16'ların, hava savunmasını destekleyici bir rol oynaması öngörülüyor.

Royal United Services Enstitüsü'nden havacılık ve teknoloji uzmanı Justin Bronk, F-16'ların hava savunma ve derinlik kapasitesi sağlayabileceğini, ancak bu kullanımın mühimmat açısından maliyetli olabileceğini belirtiyor. Askeri uzmanlar, etkili taarruz operasyonları için Ukrayna'nın envanterinde 60 ila 120 F-16 jetine ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor.

Ukrayna hava savunmasını güçlendiriyor

Ukrayna, F-16’ların cephede kullanılmasına hazırlık amacıyla Rusya'nın hava savunma sistemlerini hedef alıyor. Ukrayna Savunma ve İş Birliği Merkezi Başkanı Serhii Kuzan, "Cephenin şekillendirilmesi çoktan başladı. Ukrayna, Rusya'nın hava savunma sistemlerine sistematik olarak saldırabilecek kapasiteye sahip" dedi.

Belçika, Danimarka, Hollanda ve Norveç, Ukrayna'ya 80'e yakın F-16 sağlama sözü verdi, ancak bu jetlerin tamamının teslim edilmesi yıllar alabilir. Bununla birlikte, Ukraynalı pilotların Batı menşeli savaş jetlerini kullanma konusunda hızlandırılmış eğitim aldıkları biliniyor. Ancak, uzmanlar, ilk etapta F-16 sayısının pilot sayısından fazla olacağını belirtiyor.

Rusya'nın tehditleri ve hava üssü güvenliği

F-16'ların teslim edilmesinin ardından Rusya, Ukrayna'daki havalimanlarını hedef almaya başladı. Rusya'nın, potansiyel F-16 üslerine düzenlediği saldırılar, bu jetlerin etkili bir şekilde kullanılmasını zorlaştırabilir. Ukrayna, hava üslerini korumak için sınırlı sayıda bulunan Patriot ve NASAMS gibi gelişmiş hava savunma sistemlerini bu noktalara yerleştirmek zorunda kalabilir. Bu durum, sivil yerleşim alanlarının Rus saldırılarına daha açık hale gelmesine neden olabilir.

Kremlin, Ukrayna’ya verilecek F-16'ların vurulacağını ve bunun cephedeki durumu etkilemeyeceğini ifade ediyor. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Sayıları giderek azalacak, vurulacaklar... teslimatın cephedeki gidişat üzerinde büyük bir etkisi olmayacak" dedi.

ABD, F-16'ların Ukrayna havaalanlarında tutulacağını belirtiyor, ancak Rusya'nın bu jetlere yönelik saldırıları devam ediyor.