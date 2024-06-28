Ula Tazelenme Üniversitesi Yıl Sonu Konseri Büyük Ilgi Gördü

Muğla Tazelenme Üniversitesi Ula Kampüsü, Nail Çakırhan Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle dolup taştı. Program, önce Resim Sergisi'nin açılışıyla başladı ve ardından Türk Halk Müziği konseriyle devam etti. Konserde, Muğla yöresine ait türküler seslendirildi ve konserin sunuculuğunu üstlenen Nurcan Gökmen, türkülerin bazılarının hikayelerini davetlilerle paylaştı.

Davetlilere unutulmaz anlar

Kampüs başkanı Taner Kazancı, koro şefi Şahver Pirci Bulut, sazda Hakan Karacaağaç ve darbukada Bora Yüceöz gibi isimlerin katkılarıyla hazırlanan performans, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Deniz Üstü Köpürür türküsüyle koro elemanları Cemile Macit ve Nurcan Gökmen'in halk oyunları eşliğinde renk kattığı gösteri, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Resim sergisi birkaç gün daha açık

Nurcan Gökmen, Afife Galin, Şahver Pirci Bulut ve Hakan Karacaağaç'ın solo performanslarıyla zenginleşen konser, davetlilerden gelen yoğun istek üzerine gelecek buluşmaya dair sözlerle sona erdi. Ayrıca, resim öğretmeni Yurdagül Battal'ın destekleriyle hazırlanan ve İsmet Bozkurt, Alaattin Dündar, Nebahat Uğurtan, Nezahat Orta ve Aysun Gülhan'ın eserlerini içeren resim sergisinin de birkaç gün daha ziyarete açık olacağı duyuruldu.