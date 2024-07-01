Ula Kaymakamlığı ve Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından desteklenen bocce sporu, ilçedeki çocuklar arasında büyük ilgi görüyor. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan bu spor, 85 çocuğun kış döneminden bu yana vazgeçilmez aktivitelerinden biri haline geldi.

Bocce antrenörleri eşliğinde eğlence

Ula Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde bulunan sahalarda antrenmanlarını yapan çocuklar, Bocce Antrenörü ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yasemin Miski'nin rehberliğinde hem eğleniyor hem de kendilerini geliştiriyor. Kıyasıya yarışarak hedeflerine odaklanan öğrenciler, bocce sayesinde fiziksel ve zihinsel becerilerini önemli ölçüde artırıyor.

Veliler, çocuklarının bu sporla ilgilenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtirken, öğrenciler ise bocce ile geleceklerine dair büyük umutlar besliyor.

Bocce branşına yoğun ilgi

Ula Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yağmur Küçük, yaz spor okulları kapsamında bocce branşına yoğun bir ilginin olduğunu dile getirdi. Küçük, "Ailelerin çocuklarını bu sporla tanıştırmaları ve desteklemeleri bizi çok mutlu ediyor. Ula Kaymakamlığı ve Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Musa Kazım Açıkbaş'a destekleri için teşekkür ederim" dedi.