Ula’da Silahlı Yağmaya Teşebbüs! İki Kişi Yakalandı

Muğla’nın Ula ilçesinde 24 Ağustos 2024 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen silahlı yağma teşebbüsünde iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ayrıntıları

Olay, saat 06.10 civarında Ula’da gerçekleşti. Güvenlik güçlerinin olay yerinde yaptığı detaylı inceleme sonucunda, şüphelilerin beyaz bir Fiat Linea marka araç ile olay yerine geldikleri belirlendi. Şüpheliler, Muğla’nın Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Sosyal Kültürel Alanı’nda yakalandı.

Olay yeri ve araçta yapılan arama

Yakalanan şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, olayda kullanılan ruhsatsız bir tabanca, 9 adet 9 mm kalibrelik fişek ve O.A. isimli kişiye ait banka kartları ele geçirildi. Şüphelilerin, 16 Ağustos 2024 tarihinde Ağrı’dan Muğla’ya tatil amaçlı geldikleri ve kiraladıkları araçla bu suçu işledikleri tespit edildi. Ayrıca, Marmaris ilçesinde gerçekleşen bir hırsızlık olayına da karıştıkları ve üzerlerinden çıkan banka kartlarının bu olaydan elde edildiği belirlendi.

Şüpheliler tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularında paralarının bitmesi nedeniyle bu suçu işlediklerini ve Marmaris’teki hırsızlık olayına da karıştıklarını itiraf etti. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.