Bu yıl 8.’si düzenlenecek Ata Ekmeği ve Armola Şenliği, Karakılçık Rotası Lansmanı ile birleşerek bölgeye hem kültürel hem de gastronomik bir değer katacak.

2011 yılında bir sandıktan çıkan ve yalnızca bir metrekarelik alana ekilen topan karakılçık tohumu, yıllar içinde çoğaltılarak bugün 700 dönümlük arazide ekiliyor. Atalık tohumların korunmasıyla başlayan bu serüven, artık sadece Türkiye’de değil, dünyada da yakından takip ediliyor.

Şenlik süresince köy meydanında kurulan üretici stantları ziyaretçilere yöresel tatlar, el emeği ürünler ve bölgenin bereketli topraklarından sofralara taşınan lezzetleri sunacak. Gün boyunca düzenlenecek atölyeler, sahne performansları ve konserlerle Ulamış renkli bir şenliğe dönüşecek.

Tanıtımı yapılacak Karakılçık Rotası ise Anadolu’nun en eski buğday çeşitlerinden biri olan karakılçık buğdayı etrafında şekilleniyor. Proje, yerel üretimi desteklerken aynı zamanda gastronomi turizmine yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şenliğe tüm vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı:

“Yerel üreticimizin emeğini, atalık tohumlarımızın değerini ve toprağımızın bereketini korumak için çıktığımız bu yol, artık tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Bu şenlik sadece bir buluşma değil, aynı zamanda üreticimize sahip çıkma sözüdür. Gelin, Ulamış’ta ata ekmeğimizi, armolamızı ve dayanışmamızı hep birlikte paylaşalım.”

Ulamış Köyü’nde gerçekleştirilecek şenlik, ata mirası tohumların geleceğe taşınmasına, üreticilerin desteklenmesine ve dayanışma ruhunun güçlenmesine katkı sağlayacak.