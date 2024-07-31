Türkiye’de internet abone sayısında önemli bir kilometre taşı aşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde toplam abone sayısının 94,2 milyona ulaştığını açıkladı. Mobil ve genişbant internet kullanımıyla ilgili detaylar haberimizde.

Türkiye'de mobil hat sayısı 93 milyona yaklaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı birinci çeyreği itibariyle Türkiye’deki mobil hat sayısının yaklaşık 93 milyona ulaştığını duyurdu. Bu mobil hatların yüzde 92’sinin 4.5G teknolojisini tercih ettiği bildirildi. 4.5G hizmeti, toplam mobil abonelerin büyük bir kısmını kapsıyor, bu da ülkenin teknolojiye olan adaptasyonunu ve dijitalleşme sürecini gözler önüne seriyor.

Genişbant internet aboneliği artışta

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, 74,4 milyon kişi mobil internet abonesi olarak kayıtlı. Toplam genişbant internet abone sayısı ise Türkiye’nin nüfusunu yüzde 10 oranında geçerek 94,2 milyona ulaştı. Bu veriler, ülkenin genişbant internet altyapısındaki büyümeyi ve dijital erişimin yaygınlaşmasını gösteriyor.

Fiber altyapı ve abonelikte yükseliş

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’deki fiber altyapı uzunluğu 568 bin kilometreye yükseldi. Fiber internet abone sayısı ise 7 milyona ulaştı. Bu artış, internet hızının ve kalitesinin ülke genelinde iyileşmesini destekliyor. Fiber altyapının genişlemesi, yüksek hızda internet erişimini daha fazla kullanıcıya ulaştırıyor.

Numara taşıma ve elektronik sertifikalar

Uraloğlu, 2024 yılı başı itibariyle taşınan toplam mobil numara sayısının 179,7 milyona geçtiğini belirtti. Yılın ilk çeyreğinde numara taşıma işlemlerinde önceki döneme göre yüzde 21 oranında bir azalma yaşandı. Ayrıca, Türkiye’de 8 yetkilendirilmiş elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı bulunuyor. Bu sağlayıcılar, Mart 2024 itibarıyla toplam 8,56 milyon elektronik sertifika oluşturdu.

Sektör verileri ve ekonomik performans

BTK tarafından yayınlanan rapora göre, 2024 yılı başında 455 şirket ve 834 yetki belgesi bulunuyor. Türk Telekom ve diğer işletmecilerin net satış gelirlerinin yaklaşık 76,5 milyar lira olduğu açıklandı. Bu veriler, Türkiye’nin telekomünikasyon sektöründeki ekonomik performansını ve büyüklüğünü yansıtıyor.