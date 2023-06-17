Sevda SARIKAYA- Ömer HASAR- İSTANBUL (DHA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Uraloğlu, "Maalesef İstanbul'dan yerel yönetimin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hamaset dolu günübirlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Gayrettepe-Kâğıthane etabında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Vatman koltuğuna oturan Uraloğlu, Kağıthane istasyonuna kadar metroyu kullandı. Buradaki incelemelerinin ardından tekrar kullandığı metro ile Gayrettepe istasyonuna gelen Uraloğlu burada açıklamalarda bulundu.

"PROJE İLE GAYRETTEPE, İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 30 DAKİKA OLACAK"

22 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosunun Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı kesimine ilişkin konuşan Uraloğlu, " Açılıştan itibaren bugüne kadar 2 milyon üstünde yolcu taşıdık, 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 450 bin yolcuya hizmet verdik. 72 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu'nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak. Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacak. Böylece hat uzunluğu 37,5 kilometreye istasyon sayısı 9'a çıkacak. İstanbullu hemşerilerimiz; İstanbul Havalimanı'na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar. Proje ile Gayrettepe, İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim - İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim - Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent - İstanbul Havalimanı arası 45 dakika olacak. Bu projemiz 37,5 kilometre ile tek parça olarak ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM'i aynı anda kullanıldı. Yine, ilk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık "dedi.

"PROJE 20 YILDA TOPLAM 2 MİLYAR 640 MİLYON EURO KAZANÇ SAĞLAYACAK"

Projenin 2023 ile 2043 yılları arasında toplam ekonomik kazancının yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacağını belirten Uraloğlu, " 2023-2043 yılları arasındaki 20 yıllık projeksiyonda, 45 milyon 313 bin Euro karayolu işletme ve bakım kazancı, 247 milyon 107 bin Euro çevresel, 30 milyon 400 bin Euro kaza ve yaralanma, 2 milyar 316 milyon Euro zaman kazancı, olmak üzere toplam ekonomik kazancı yaklaşık 2 milyar 640 milyon Euro olacak. Projelerimiz tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul'un raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bitirmiş olacağız ve İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.



"HAMASET DOLU GÜNÜ BİRLİK TARTIŞMALARA AYIRACAK VAKTİMİZ YOK"

Konuşmasında İstanbul'un yerel yönetimini de eleştiren Bakan Uraloğlu, "Bakın, biz, son 21 yıl içerisinde Bakanlık olarak İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. 212,5 milyar lira ile bu miktarın yüzde 32'sini İstanbul'un demiryolu ulaşım ağlarına harcadık. Ama maalesef İstanbul'un yerel yönetiminin proje üretimi ve yatırım konusunda çok yavaş ve eksik kaldığını görüyoruz. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hamaset dolu günü birlik tartışmalara ayıracak vaktimiz yok" şeklinde konuştu.

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