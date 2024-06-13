Aliağa limanlarının ve sanayi bölgesinin gelişimi için kritik öneme sahip ulaşım altyapısı sorunları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yerinde incelenecek.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Lojistik Koordinasyon İcra Kurulu Alt Komisyonuna, Aliağa limanları ve sanayi bölgesinin sorunları hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Planlama Daire Başkanı Dr. Demet Cavcav başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, birçok üst düzey yetkili katıldı.

Ertürk’ten kritik altyapı talebi

Başkan Ömer Ertürk, Aliağa limanlarının ve sanayi bölgesinin gelişiminde ulaşım altyapısının önemine vurgu yaparak, bölgenin demiryolu ve karayolu altyapısının güçlendirilmesi, lojistik altyapısının geliştirilmesi ve depolama imkanlarının artırılmasını talep etti. Ertürk, “Bölgedeki mevcut altyapı liman fonksiyonlarına ve üretim kapasitesine tam anlamıyla cevap veremiyor. Bu durum yatırımcılar için zaman, emek ve maliyet açısından zorluklar yaratıyor” dedi.

Yerinde inceleme kararı

Ertürk, Nisan ayında gerçekleştirilen toplantıda, mevcut durum ve gelecekteki ihtiyaçlar hakkında detaylı bilgilendirme yaptıklarını belirtti. "Aliağa, ülkemizin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri konumunda. Ancak hızlı büyüme nedeniyle çeşitli alanlarda sıkıntılar yaşanıyor. Bu sorunların parçacıl çözümlerle giderilemeyeceği aşikar. Uzun vadeli ve bütüncül çözümler için mutlu bir sürece girdik" ifadelerini kullandı.

Saha ziyareti ve hızlı aksiyon

Toplantı sonucunda, sorunların yerinde görülmesi amacıyla bakanlık ve diğer kurum yetkililerinin katılımıyla limanlar ve sanayi bölgesinde saha ziyareti yapılmasına karar verildi. Ertürk, bu ziyaretin sorunların hızlı çözülmesi açısından önemli olduğunu vurguladı ve devlet yetkililerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Lojistik sorunlara çözüm

Bu ziyaret ve incelemeler sonucunda, Aliağa’nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki lojistik sorunların çözülmesi yönünde somut adımlar atılması bekleniyor. Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, bölgenin potansiyelinin tam anlamıyla ortaya çıkması için gereken çalışmaların hızlandırılacağına inandığını belirtti.