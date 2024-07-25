Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı içerisinde Bakanlık ve bağlı kuruluşlar için toplam 771 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Ayrıca görevde yükselme ve unvan değişimlerinin de açılacağı duyurulmuştu.

‘Kadrolarımızı güçlendireceğiz’

Yeni personel alımlarıyla kadroları genç ve dinamik çalışanlarla güçlendirmeye devam ettiklerini ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni atamaların yapılacağını duyurdu. Uraloğlu,”Bakanlık olarak personelimizi her daim çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde geliştirmeye çok önem veriyoruz. Personelimizi en iyi şekilde donatarak işine şevkle sarılmasını istiyoruz. Çünkü her şeyden önce şunu çok iyi biliyoruz ki bizler bulunduğumuz yerlerde vatana ve millete hizmet için varız. Kurumların verimliliğinin ve hizmet kalitesinin artması da insan kaynaklarından yararlanabilme ölçüsüne bağlıdır. Kurumların temel başarısını belirleyen faktörlerin başında personelleri gelmektedir” diye konuştu.

‘2024 yılında 771 personel almayı hedefliyoruz’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2024 yılı memur kadrolarına açıktan yani merkezi yerleştirme veya nakil suretiyle yapılacak atamalar ile İŞKUR aracılığıyla yapılacak sürekli işçi atamalarıyla 182 yeni personel almayı planladıklarını dile getiren Uraloğlu, “Karayolları Genel Müdürlüğümüze 579, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüze de 10 yeni personel alınması planlanıyor. Özetle hem Bakanlığımıza hem de bağlı kuruluşlarımıza 2024 yılı içerisinde toplam 771 personel almayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.