TFF 2. Lig’in 18. haftasında Ülkea Nazillispor, kendi sahasında Giresunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti. İlk yarıda 3-1’lik avantaj yakalayan Nazillispor, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Karşılaşmanın son dakikalarında Giresunspor’un golüne rağmen, Nazillispor rahat bir galibiyet aldı.

Giresunspor’un erken golü

Karşılaşma, Giresunspor’un hızlı başlangıcıyla başladı. 5. dakikada Ali Akçay, ceza sahasında karambolden yararlanarak topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ancak Nazillispor, bu gole hızlı bir cevap verdi.

Nazillispor’un iki gollü farkı

15. dakikada Nazillispor, penaltı kazandı. Taşkın Çalış, topu gole çevirerek skoru 1-1’e getirdi. 17. dakikada Zahit Fındık’ın ceza sahasına girmesi ve vuruşu, Nazillispor’u 2-1 öne geçirdi. Ardından, 38. dakikada Taşkın Çalış, yaklaşık 30 metreden kullandığı frikik ile skoru 3-1 yaptı. İlk yarı, Nazillispor’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Giresunspor’un son dakika golü

İkinci yarıya da hızlı başlayan Nazillispor, 84. dakikada Oğuzhan’ın attığı golle skoru 4-1 yaptı. Bayram’ın uzun pasını iyi değerlendiren Oğuzhan, topu kaleye göndererek farkı üçe çıkardı.

Maçın sonlarına yaklaşırken, Giresunspor umutlarını yeşertmeye çalıştı. 90. dakikada Şenol, karambolden yararlanarak topu kaleye gönderdi ve farkı 4-2’ye getirdi. Ancak bu gol, maçın skorunu değiştirmeye yetmedi. Nazillispor, karşılaşmayı 4-2’lik galibiyetle tamamladı.