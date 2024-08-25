Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Ağustos Pazar günü Sivas ve çevre illerde şiddetli yağışların beklendiğini duyurdu. AFAD, ilgili valiliklere gönderdiği "Meteorolojik Uyarı" ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Sinop, Samsun, Ordu ve çevre iller için sabah saatlerinde sel riski uyarıları yapılırken son olarak Ankara Valiliğinden sağanak yağış uyarısı geldi.

İzmir kavruluyor

Öte yandan son günlerde 35 dereceyi aşan sıcaklıkları İzmir halkını bunaltıyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre 23 Ağustos Cuma ve 26 Ağustos Pazartesi günleri arasında beklenen sağanak yağışların, sıcaklıkları düşürmesi bekleniyordu. Ancak, kent genelinde sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Barajlar su bekliyor

Mevsimsel yağışların beklenen miktarın altında kalması, İzmir’deki barajların su seviyesini tehlikeli seviyelere yaklaştırdı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı, geçen yılın temmuz ayında yüzde 37,55 iken, bu yıl yüzde 24,65’e geriledi.