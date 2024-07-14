Türkiye'nin, bine yakın "deprem üretme potansiyeli olan diri fay" barındırdığını ve deprem aktivitesinin yüksek olduğunu belirten Özmen, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 1145 deprem gözlem ağı ile Türkiye ve yakın civarındaki depremler gece gündüz takip ediliyor, kayıt altına alınıyor ve kullanıcıların hizmetine sunuluyor" açıklamasında bulundu.

'Çalışamalar ülkedeki deprem riskini ortaya koyuyor'

Doç. Dr. Özmen, depremin zamanı, büyüklüğü, yeri, derinliği, enlem ve boylamı gibi parametrelerin deprem verilerinden yararlanılarak belirlenip kamuoyuyla paylaşıldığını ve veri tabanına kaydedildiğini belirtti. Bu verilerin analiz edilip istatistiksel yöntemlerle incelendiğini ve gelecekte oluşabilecek depremlerin büyüklüğü ve hangi bölgelerde meydana gelebileceğinin belirlenmeye çalışıldığını ifade etti. Özmen, bu çalışmaların ülkedeki deprem tehlikesini ortaya koyduğunu ve deprem riskine karşı etkin ve verimli çalışmalar yapılmasına katkı sağladığını vurguladı.

‘Ülkemiz günde ortalama 95 kez depremle sallandı!’

Doç. Dr. Özmen, Türkiye genelindeki 2024'ün ilk altı ayı (1 Ocak - 30 Haziran) deprem verilerini paylaşarak şunları söyledi: "Bu dönemde toplam 17,343 deprem kaydedildi. Bunlardan 94'ü 4,0-4,9 büyüklüğünde, 5'i ise 5,0-5,9 büyüklüğündeydi. En fazla deprem ocak ve şubat aylarında görüldü. Ülkemiz günde ortalama 95 kez depremle sarsıldı. Bu süreçte 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı."

Özmen, yılın ilk altı ayında meydana gelen en büyük depremin 18 Nisan'da Sulusaray-Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde olduğunu belirterek, Tokat'ta 5 kişinin yaralandığını ve 20 ev ile 2 minarenin yıkıldığını, ayrıca Yozgat'ta 1 bina yıkıldığını ve 169 binada hasar meydana geldiğini hatırlattı.

En fazla deprem Malatya'da meydana geldi

Özmen, yılın ilk yarısında yaşanan depremleri il bazında da değerlendirerek, "2024'ün ilk 6 ayında en fazla depremin 3 bin 78 deprem ile Malatya'da meydana geldiğini görüyoruz. Bu ili sırasıyla 2 bin 599 depremle Kahramanmaraş, 1153 depremle Muğla, bin depremle İzmir, 814 depremle Adıyaman ve 645 depremle Çanakkale illeri izledi." bilgisini verdi.

Doç. Dr. Özmen, deprem risklerinin önlenmesi için 2003-2004 yıllarında dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, geçen yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Deprem Şura"ları düzenlendiğini anımsattı.

Geçen yılki şurada depremin daha çok kentsel dönüşüm boyutuyla ele alındığına işaret eden Özmen, şunları kaydetti:

"Şuranın yeniden toplanarak, mevcut durumun, sorunların ve çözüm yollarının değerlendirilmesi ve deprem risklerinin azaltılması konusunda yeni bir yol haritasının belirlenmesi gerekir. Ayrıca kamuoyunda 'afetin anayasası' olarak kabul edilen ve 1959'da yasalaşan 7269 sayılı 'Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'da da düzenlemeye ihtiyaç var. Kanun, hem 65 yıl önce yasalaşan bir kanun olması hem de daha çok müdahale ve iyileştirme çalışmalarına yönelik olması nedeniyle zaman geçirmeden güncellenmeli veya sil baştan afet risk azaltma çalışmalarını önceleyen, yetki karmaşasını ortadan kaldıran, bütüncül bir bakış açısıyla eksiklikleri tamamlayacak şekilde ele alınmalıdır."