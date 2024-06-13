İSTANBUL (AA) - Ülker, Kurban Bayramı'nda 68 farklı ürün çeşidini tüketicilerine ulaştıracak.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Ülker, yaklaşan Kurban Bayramı'nı 68 çeşit hediyelik ve ikramlık ürünle karşılamaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker CMO'su Mustafa Kabakçı, Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı için de hazır olduklarını belirtti.

Kabakçı, çocukların gönlünü kısa sürede kazanan rengarenk Kanky Mini Yumurtaları bu bayramda ilk defa dökme formatında tüketicilerinin beğenisine sunacaklarının bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl yine ilk defa tüketicimizle buluşan Ülker Laviva, hediyelik kutusunda ve poşet içinde, fındık parçacıklı sütlü ve kakao kremalı çeşitleriyle raflardaki yerini alacak. Dökme ve şık hediyelik kutusuyla yeni Ülker Çikolata Truffle da Kurban Bayramı'nda ağızları tatlandıracak. Ülker'in vazgeçilmez bayram lezzetleri Ülker Ece ve Çikolatin de yine en çok tercih edilenler arasında olacak.



Şekerlemede ise yumuşak dokusu ve çeşit çeşit meyve lezzetleriyle Ülker Lokumcuk, yeni hediyelik kutu ve vişne lezzetiyle şekerliklerde yerini alacak. Son zamanlarda gençlerin yoğun ilgi gösterdiği limon serinliği 'cool lime' lezzeti de Kurban Bayram'ında Ülker Toffe ile ağızlarda serin bir tat bırakacak."

- Ülker, hediyelik ve ikramlık pazarında açık ara lider

Ramazan Bayramı'nda Ülker olarak iyi bir satış performansı gösterdiklerini anlatan Kabakçı, "İpsos hane tüketim paneli verilerine göre, Ramazan Bayramı döneminde hediyelik ve ikramlık kategorisinde, +3,5 puanlık artışla ciroda yüzde 33,2 pazar payına ulaşarak liderliğimizi pekiştirdik." bilgisini paylaştı.

Kabakçı, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi geniş ve çok çeşitli lezzetlere sahip ürün portföyleriyle sevdiklerine hediyelik ürün göndermek isteyenler için e-ticaret platformlarında da ürünleriyle yer alacaklarını ifade etti.

