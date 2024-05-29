11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Ata Emre Akman (20), motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken 17 yaşındaki E.Ö. tarafından önü kesilerek bıçaklandı. Defalarca bıçaklanan Akman, olay yerinde hayatını kaybetti. E.Ö. ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Zanlı ve Babasının Yakalanması

Olayın ardından Balıkesir Emniyeti tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Kısa sürede kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle birlikte yaşadığı evde yapılan operasyonla yakalandı. Zanlının saklanmasına yardımcı olduğu iddia edilen babası Orhan Ö. de gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Tutuklamalar

Gözaltına alınan E.Ö., polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlk başta serbest bırakılan baba Orhan Ö. ise tekrar gözaltına alındı ve tutuklandı. E.Ö.'nün daha önce 'kasten yaralama' ve 'tehdit' gibi suçlardan 6 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Davaların Birleştirilmesi

Balıkesir Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmanın tamamlanmasının ardından E.Ö. ve babası Orhan Ö. hakkında ayrı ayrı iddianameler hazırlandığını belirtti. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Babası Orhan Ö. ise 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanacak.

Mahkemenin Kararı ve İddianameler

Mahkeme, cinayetin işleniş şekli ve olayın vahameti göz önüne alınarak, iki davanın birleştirilmesine karar verdi. E.Ö. hakkındaki iddianamede, "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur" maddesi yer aldı.

Mahkeme Süreci ve Beklentiler

Davanın önümüzdeki duruşmalarda nasıl seyredeceği, verilen cezaların kesinleşmesi ve yargı sürecinin tamamlanmasıyla belli olacak.