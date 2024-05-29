Sapanca ilçesinde, Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak'ın ocak binası önünde içki içilmesini önlemeye çalıştığı sırada, bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kabalak, bacaklarına dört kurşun isabet etti.

Olay sonrası Emirhan Kabalak, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma devam ediyor.

İl Başkanı Ziyareti

Olayın ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Oğuz Alkaş, yaralı Emirhan Kabalak'ı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.