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Cenaze namazı öncesinde Doğan ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, Doğan'ın ailesinin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, milletvekilleri, siyasiler, sevenleri ve yakınları katıldı.

Tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Doğan için Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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