Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, çiçek

açan safranlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Her Yer Permakültür Alanına Dönüşebilir”

Yıldırım, paylaşımında Genel Merkez’in terasında yetiştirdikleri safranı hasat ettiklerini

belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Rengiyle bereketi, kokusuyla huzuru, şifasıyla sağlığı temsil eden bu nadide bitkiyi; zahmetli üretim sürecine rağmen özel formüllerle hazırladığımız doğal gübreleme yöntemleri sayesinde başarıyla yetiştirdik ve bugün emeğimizin karşılığını alarak safranı

hasat ettik.”

Permakültür uygulamalarına da dikkat çeken Yıldırım, balkonlardan teraslara kadar her alanın üretim için değerlendirilebileceğini vurguladı: “Balkonlardan teraslara, bahçelerden şehir içi alanlara kadar her yer, doğru ve kolay

uygulanabilir yöntemlerle birer permakültür uygulama alanına dönüşebilir. Bu vesileyle tüm gençlerimizi; üretimin kıymetini kavramaya, toprağa dokunmanın huzurunu yaşamaya ve

sürdürülebilir bir geleceğin inşasında yer almaya davet ediyorum.”

Yıldırım, paylaşımını şu ifadelerle tamamladı:

“Unutmayın: Yeşil vatanımız en büyük hazinemizdir. Toprağa emek veren, geleceğe umut eker.”