Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun MHP lideri Devlet Bahçeli'yle ilgili sözlerine tehdit ve hakaretle yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin dün yapılan grup toplantısında Devlet Bahçeli'ye yönelik “Şahsına bu zamana kadar gösterdiğim saygıyı, o koltuğun gerçek sahibine duyduğum vefanın sadakası saymanı da temenni ediyorum. Bu kadarı sana yeter, fazlası da zaten bana yakışmaz. Biz seni topaç gibi kimlerin çevirdiğini biliyoruz” dedi.

Dervişoğlu’nun sözlerinden sonra sosyal medya hesabından video paylaşan Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Dervişoğlu hakkında “kuduz köpek” ve “Git tasmanı tutanlara dansözlük yap, belanı bizden bulma” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, video mesajında şöyle konuştu:

“Daralan kabilesine toparlamak için kuduz köpek gibi havlayan Müsavat. Bu kuduz köpek liderimize ve davamıza saygısızlık yapma cüretinde bulunmuş. İki sene önce bir cenazede liderimizin elini öpmek için bizden izin istedi. Öptüğün o elin sahibinin evlatları sana öyle bir tokat vurur ki bir daha insan içine çıkamazsın. Senin nasıl bir dansözlük yapma heveslisi olduğunu biliyoruz. Git tasmanı tutanlara dansözlük yap. Belanı bizden bulma. Bizim değerlerimize, davamıza, liderimize laf söyleyene haddini bildiririz. Kimse bizim sınırlarımızı ihlal etmeye kalkışmasın.”