Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği, Parmos Otel'de düzenlediği gecede, geçtiğimiz sezon elde edilen 24. şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Gecede, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan gibi birçok önemli ismin de katılımıyla büyük bir coşku yaşandı.

Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği, Parmos Otel'de gerçekleştirilen gecede, 2023-2024 sezonunda elde edilen Süper Lig Kupası'nı kutlama fırsatı buldu. Derneğin 2014 yılında kurulmasının ardından kazanılan beşinci lig şampiyonluğu olan bu zafer, taraftarlar arasında büyük bir sevinçle karşılandı.

Gecede, Bandırma'nın önemli isimleri arasında yer alan Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan gibi davetliler yer aldı. Başkan Hakan Yücel'in de katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, derneğin 10 yıllık tarihindeki beşinci şampiyonluğun kutlandığı vurgulandı.

Gecede, Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Demirdaş'a onursal üyelik rozeti takıldı ve Bandırma Galatasaray Taraftar Derneği Kurucular Kurulu Üyelerine 10. yıl plaketi verildi. Bu özel anlar, derneğin toplumsal katkılarını ve başarılarını tescilledi. Dernek Başkanı Hakan Yücel, gecenin açılış konuşmasında, her yıl bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve daha nice şampiyonlukları birlikte kutlayacaklarını ifade etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde söylenen marşlar ve şarkılarla birlikte atmosfer giderek coşkulu bir hal aldı.