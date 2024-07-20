Dünya genelinde ultra yüksek net gelire sahip bireylerin (UHNW) sayısı 2023'te yüzde 8 arttı ve 426 bin 330 kişiye ulaştı. 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip insanların en yoğun olduğu nüfusa sahip şehirler belli oldu. CNBC'nin haberine göre, Altrata'nın 2024 Dünya Ultra Servet Raporu'nda şu anda ultra yüksek net değere sahip (UHNW) bireyler olarak bilinen 30 milyon dolar ve üzeri değere sahip 426 bin 330 kişi var. Bu kişilerin toplam serveti 2023 yılında 49 trilyon dolara yükseldi.

ABD'deki artış

ABD'de ultra yüksek net değere sahip bireylerin nüfusu yüzde 13 arttı ve 147 bin 950 kişiye ulaştı. Bu da küresel nüfusun üçte birinin ABD'de olduğunu gösteriyor. Rapora göre, önümüzdeki beş yıl içinde UHNW nüfusunun yüzde 38 artarak 587 bin 650′ye ulaşması bekleniyor. Bu kişilerin toplam servetleri 19 trilyon dolar artacak ve bu da ultra zenginlere hitap eden şirketler için yeni bir fırsat yaratacak.

Lüks harcamalar

Raporda, kişisel lüks mallar ve yaşam tarzı hizmetleri pazarının hızla genişlediğine dikkat çekilirken, "Dünya genelindeki lüks gayrimenkullerde de benzer bir eğilim görüldü" denildi. Ultra zenginler 2023′te 118 milyar dolarlık lüks harcamaya imza attılar, bu da küresel lüks harcamanın yaklaşık üçte biri demek.

Şehir bazında yoğunluk

Şehir bazında bakıldığında, 30 milyon dolar ve üzeri servete sahip insanların en yoğun olduğu nüfusa sahip şehir 16 bin 630 kişiyle New York. İkinci sırada 12 bin 546 kişiyle Hong Kong var. İkiliyi 8 bin 955 kişi ile Los Angeles ve 6 bin 445 kişiyle Tokyo takip ediyor.

Gelecekteki beklentiler

Raporda, beklenen faiz indirimlerinin ve büyüyen endüstrilerin bu yıl ve gelecek yıl UHNW servet yaratımına güç vermeye devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.