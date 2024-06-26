Uludağ Elektrik, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde gerçekleştirdiği ağaçlandırma çalışmasıyla doğaya anlamlı bir miras bırakıyor.

BURSA (İGFA) - Gezegenimizin kalbi olan ormanlar, iklim krizinin acımasız etkileriyle her geçen gün biraz daha kayboluyor. Uludağ Elektrik, geleceğe nefes olabilmek adına başlattığı Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin fidanı doğayla buluşturdu. Son olarak Çanakkale'de fidan dikimi gerçekleştiren şirket, Güney Marmara Bölgesi'nde yaptığı çalışmalarla 80 bin metrekarelik alanı yeşillendirdi. Şirket, ilerleyen dönemde daha çok fidanı toprakla buluşturarak geleceğe yeşil bir miras bırakmayı hedefliyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜM 11 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞTI

Yeşil Dönüşüm Ormanları projesi, şirketin doğaya olan bağlılık ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Faturalarda ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtları doğaya geri kazandırmak amacıyla yola çıkan bu proje kapsamında, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova illerinde geniş çaplı fidan dikimleri gerçekleştiriliyor. Şirket, şimdiye kadar 11 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alan yaratarak çevreyi koruma yolunda sürdürülebilir adımlar atıyor ve daha yaşanılabilir bir geleceğe umut oluyor.