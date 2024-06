Uludağ Premium isim sponsorluğunda “Uludağ’da Koşmayı Hayal Et!” sloganı ile bu sene 7’ncisi düzenlenecek Ultra Trail, binlerce sporcuyu konuk edecek.BURSA (İGFA) - Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, bu sene 12-14 Temmuz’da düzenlenecek. “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak yarış, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek.

2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzelliklerindeki organizasyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla 12-14 Temmuz’da gerçekleşecek. Binlerce katılımcıya unutamayacakları bir deneyim sunacak yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

"SPOR BİLİNCİNİN ARTMASINA VE BÖLGEYE KATKI SUNMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Şehrimizde böylesine güzel organizasyonlar yapılmasından çok memnunuz. Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak her zaman spora destek veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Uludağ gibi tüm dünyaca bilinen ve turizmin gözde bir yerinde düzenlenen Uludağ Premium Ultra Trail’e de isim sponsoru olmak bizim için ayrı onur verici bir durum. Bildiğiniz gibi Uludağ kış sporları ile meşhur. Burada asıl amacımız turizmi sadece kış aylarında değil yılın her ayında canlı tutmak. Bu doğrultuda da diğer aylarda yapılan organizasyonlara destek vererek hem spor bilincinin artmasına hem de bölgeye katkı sunmaya devam ediyoruz. Spor dostluk, kardeşlik, rakibe saygı ve centilmenliktir. Uludağ Premium Ultra Trail sayesinde de bunu bizzat yerinde yaşıyoruz. Her sene ivme kazanan, birbirinden önemli sporcuları bir araya getiren bu yarışa isim sponsoru olmak Uludağ İçecek Türk A.Ş. markasını daha yukarılara çıkarmak asıl görevimiz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yoğun bir katılım beklediğimiz yarışta kayıtlar her geçen gün artarak devam ediyor. Görünen o ki şu an beklenenin üzerinde bir katılım gerçekleşecek. Bu da sporlar birlikte hem turizm hareketliliği hem de bölgemize büyük katkı sunacak. Böylesine güzel bir organizasyonda yer aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

“ULUDAĞ İÇECEK TÜRK A.Ş. OLARAK SUNDUĞUMUZ KATKIDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Kızıl, Bursa’nın sporda bir dünya kenti olduğunu dile getirerek, “Birbirinden önemli etkinliklere Bursa’mız ev sahipliği yapıyor. Her branşta ulusal ve uluslararası organizasyonları düzenleyebilecek kapasiteye sahip bir kentiz. Futboldan basketbola, voleyboldan su sporlarına, doğa sporlarından atletizme gibi birçok yarış bölgeye hareket sağlıyor. Biz de Uludağ İçecek Türk A.Ş. olarak sunduğumuz katkıdan memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

5 AYRI PARKUR KATILIMCILARI BEKLİYOR

Geleneksel hale gelen ve bu sene 7’ncisi düzenlenecek Uludağ Premium Ultra Trail, 5 ayrı parkurda gerçekleşecek.

Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT100K), 100 km ve 4 bin 620 metre yükseklik kazanımı ile %60 patika, %30 single track ve asfalt yoldan oluşan patika koşusu, 13 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 06:00’da start alacak ve 21 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Advanced Trail (UPA66K), 66 km ve 3 bin 600 metre yükseklik kazanımı ile %50 patika, %43 single track ve %7 asfalt yoldan oluşan yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 06:00’da başlayacak ve 15 saatlik bir bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Epix Trail (UPGE30K) 30 km ve bin 510 metre yükseklik kazanımı ile %65 patika, %30 single track ve %5 asfalt yoldan oluşacak. Uludağ bölgesinin en güzel doğa manzaraları içerisinde geçecek yarış, 13 Temmuz Cumartesi sabahı saat 08:00‘da start alacak 8 saatlik bitirme zamanına sahip olacak.

Uludağ Premium Trail (UP16K) 16 km ve 500 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %70 single track ve asfalt yolda koşulacak. Yarış, 13 Temmuz Cumartesi günü saat 09:00’da start alacak.

Uludağ Premium Trail (UP6K) 6 km ve 210 metre yükseklik kazanımı ile %20 patika, %60 single track ve %20 asfalt yolda gerçekleşecek. Mücadele 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak.

YARIŞ GÜZARGAHLARI

ULUDAĞ PREMIUM ULTRA TRAIL 100K: Oteller bölgesinden başlayacak olan yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde sona erecek.

ULUDAĞ PREMIUM ADVANCED TRAIL 66K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış sırasıyla Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, buzul göletler bölgesinden Uludağ küçük zirve yaptıktan sonra tekrar Cennet Tepe üzerinden oteller bölgesinde son bulacak.

ULUDAĞ PREMIUM EPIX TRAIL 30K: Oteller bölgesinden başlayacak yarışta, 1. Oteller Bölgesi üzerinden Cennet Tepe, Kirazlı Yayla, Sarıalan, Tonoz Yayla, Zeyniler Köyü, Kurbağakaya üzerinden Oteller bölgesinden finiş gerçekleşecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 16K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Sarıalan, Kurbağakaya ve Softaboğan Şelalesinden geçerek Oteller bölgesinde bitecek.

ULUDAĞ PREMIUM TRAIL 6K: Oteller bölgesinden başlayacak yarış 1. Oteller Bölgesi üzerinden Kurbağakaya tekrar oteller bölgesine ulaşarak son bulacak.

KATEGORİLER

Erkek / Kadın Genel Klasman

Erkek / Kadın 40- (14 Temmuz 1984 – 13 Temmuz 2006 doğumlular)

Erkek / Kadın 40+ (14 Temmuz 1974 – 13 Temmuz 1984)

Erkek / Kadın 50+ (14 Temmuz 1964 – 13 Temmuz 1974)

Erkek / Kadın 60+ (13 Temmuz 1964 ve öncesi doğumlular)