Uludağ Premium Ultra Trail öncesinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Uludağ Alan Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Uludağ Premium isim sponsorluğunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi katkılarında bu sene 7’ncisi gerçekleşecek Ultra Trail, birbirinden önemli sporcuları bir araya getirecek.

Geleneksel hale gelen “Uludağ Premium Ultra Trail”, 12-14 Temmuz’da “4 Mevsim Uludağ” mottosu ile koşulacak. 2 bin 543 metrelik Uludağ’ın eşsiz doğal güzellikleri arasındaki organizasyon, Anadolu Sigorta, Asics, Bursa Teleferik, Ceylan Splendor Uludağ, Climbolic, Decathlon ana sponsorluğunda, Almira Hotel, Doca Textile Tech, Garmin Türkiye, Lifeon Concept, Power App, Segway-Ninebot, Yankı Yemek&Catering ve Züber Lezzetler co-sponsorluğunda gerçekleşecek. Bursa Valiliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarış UPUT100K, UPA66K, UPGE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlarda koşulacak.

Organizasyon öncesinde Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi Muradiye Salonu’nda düzenlenen basın toplantısına; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy ile Uludağ Premium Ultra Trail Yarış Direktörü Engin Çetinay katıldı.

Uludağ Alan Başkanı Bülent Çınar Çavuş, “Uludağ Alan Başkanlığı olarak, bu yıl 7’nci kez düzenlenecek olan Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu'na ev sahipliği yapmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla spor tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olan Uludağ, bu önemli organizasyonla bir kez daha dikkatleri üzerine çekecek. Uludağ Premium Ultra Trail Koşusu, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı birçok sporcunun katılımıyla gerçekleşecek" dedi.

BOZBEY: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜYLE GÜZEL GELECEĞE

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa sadece sanayi kenti değil aynı zamanda kültürel anlamda çok büyük birikimlere sahip bir kent olduğunu belirterek, "Spora da önem veren bir kent, bunun yanında turizme de son derece yatkın bir kent. Onun için Bursa, hem turizm hem spor hem kültür, hem sanayi hem tarımla dayanışma içinde bir şehir. Böyle özel bir kentte özel spor alanının yapılması da bu kentin değerini artıracaktır. Hayatın koşturmacası içinde, farkında olmaksızın on binlerce adım atıyoruz. İşe, eve, okula giderken sürekli koşturuyoruz. Hayatımız bir yerlere, bir şeylere yetişebilme telaşıyla geçiyor. Dört mevsim çeşitli aktiviteler düzenlediğimiz Uludağ’ımızla ve bundan sonraki süreçte gerçekleştireceğimiz diğer hizmetlerimizle, kentimizi turizm yönünden de daha güçlü hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sporun dinamizmi ile birlikte eğlenceyi, heyecanı ve coşkuyu aynı platformda buluşturan Uludağ Premium’a ve etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bursa’da koşmayı hayal eden tüm koşucuları kentimize davet ediyorum” diye konuştu.

MUSTAFA KILIÇ: ULTRA TRAİL BURSA’MIZA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAKTIR

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç, A Milli futbol Takımı’nın başarısından dolayı tebrik ederek, “Geleneksel hale gelen Uludağ Premium Ultra Trail, Bursa’mıza yeni bir değer katması anlamında önemli bir yere sahip. Uludağ’ı sadece bir kış sporları merkezi değil 4 mevsim faaliyetlerin gerçekleştiği bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Turizm anlamında Bursa gelişerek yoluna devam edecektir. Katılım sayısını artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Organizasyonun düzenlenmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 12-14 Temmuz’da Uludağ’da gerçekleşecek yarışımız Bursa’mıza büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

Uludağ İçecek Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, 15 yıldan beri Bursa Flarmoni Derneği’nin ana sponsoru olduklarını belirterek, "Gerçekten Türkiye’de ağzına kadar dolu klasik müzik seyircisiyle beraberiz. 62’nci Bursa Festivali ise bu hafta başlıyor ilk defa burada açık havada konser gerçekleşecek. Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT) ile 7 senedir birlikteyiz. Son 4 yıldır Furitti Extra Basketbol’u unutmamamız gerekiyor aynı zamanda futbolu da unutmayalım Bursaspor’un her zaman yanında olduk. Ulusal ve bölgesel ulusal bir markayız. Bursa’dan ve Uludağ’dan çıktığımızı da unutmuyoruz. Yaptığımız organizasyonları dünyada tanıtarak markamıza katkı sağlıyoruz. Bu sene 2 bin 657 yarışmacı tahmini katılım sağlayacak. 137 yabancı yarışmacı Uludağ’da koşmaya geliyor. Festival havasında geçen bir organizasyon haline geldi artık. Herkesi etkinliğimize bekleriz” dedi.