Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve huzuru için Şehzadeler ilçesi sınırlarındaki Ulupark'ta motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımına yönelik sıkı denetimler düzenliyor. Bu adım, park ve yürüyüş alanlarının yayalar için güvenliğini sağlamak amacıyla atılmış bir önlem olarak öne çıkıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri, şehir merkezindeki park ve yeşil alanlarda motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını denetlemeye başladı. Özellikle Ulupark gibi yoğun kullanılan alanlarda gerçekleştirilen denetimler, yayaların ve çocukların güvenliğini sağlamak için önem taşıyor.

Motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını kısıtlayan tedbirleri arttı

Denetimler sırasında park ve yürüyüş yollarını kullanan motosiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik cezai işlemler uygulandı. Ayrıca, bu alanlarda motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımının yasak olduğunu belirten uygun tabelaların bulunduğu vurgulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Trafik Zabıta Amiri Orhan Karaca, yapılan denetimlerin amaçlarını şu sözlerle açıkladı: "Park ve yeşil alanlarda yapılan denetimlerle, özellikle yayaların ve çocukların güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bu nedenle, motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımını kısıtlayan tedbirleri artırarak devam edeceğiz."