Etkinlikler kapsamında daha önce kaldırılan “Ulusal Çevre Andı” 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası kapsamında Piri Reis Parkı’nda törenle yeniden yurttaşlarla buluştu. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu’nun da yer aldığı törene TEMA Vakfı, SALFOD, Çevre Derneği üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Nurlu, “Çevre, muhafaza edilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde bırakılması gereken bir emanet. Salihli Belediyesi olarak, bizlerin ve diğer canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdüğü ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu çevremizi temiz tutma ve yarınlara yaşanılabilir bir ortam bırakma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye özen gösteriyoruz” diye konuştu.