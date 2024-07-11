İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Yeni Nesil Belediyecilik' anlayışı çerçevesinde, ESHOT'un hizmet kalitesini ve kurumsal verimliliğini artırmak amacıyla Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ile Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalandı. Bu adım, İzmir'in toplu taşıma hizmetlerinde uluslararası standartlara ulaşma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü, Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ile Fuar İzmir C Holü'nde düzenlenen bir törenle Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, bu iş birliğinin toplu taşımanın kalitesini artırmak ve kurumsal yenilenmeyi teşvik etmek için kritik bir adım olduğunu vurguladılar.

ESHOT'un, 1600'den fazla otobüsü ve 430 hattıyla günlük ortalama 300 bin kilometre yol kateden birimleri, yeni bir yönetim ve kalite mükemmeliyeti perspektifiyle yönlendirecek. Bu çerçevede, Avrupa Kalite Mükemmeliyet Belgesi'ne başvurmayı hedefleyen kurum, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyerek toplu ulaşımın standartlarını yükseltecek.

ESHOT, dünya genelinde kabul gören EFQM (Avrupa Kalite Mükemmeliyet Modeli) kriterlerini benimseyerek kurumsal performansını sürekli olarak değerlendirecek ve geliştirecek. Bu model, iş süreçlerinin verimliliğini artırmanın yanı sıra çalışan katılımını ve toplumsal sorumluluğu da teşvik ediyor.