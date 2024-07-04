Dünya genelinde seçimler nedeniyle siyasi gündemin yoğunlaşacağı bir döneme girilirken, önemli merkez bankaların para politikalarında atacağı adımlar belirsizliğini koruyor. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermesine karşın, Fed'in faiz indirimi beklentisi küresel piyasalarda olumlu bir etki yarattı.

ABD ekonomik verileri ve Fed politikaları

Dün açıklanan verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamı haziran ayında 150 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Yıllık ücret artışı ise yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti. Ayrıca, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 29 Haziran ile biten haftada 238 bine ulaştı ve beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda aylık bazda 5 puan azalarak 48,8'e indi ve piyasa beklentilerinin altında kaldı.

ABD'de sanayi sektörünün performansına ışık tutması açısından önem taşıyan fabrika siparişleri, mayısta yüzde 0,5 azaldı.

Fed'in faiz politikası ve piyasa beklentileri

ABD'de açıklanan veriler enflasyonda soğuma sinyali verirken, Fed'in son toplantı tutanakları, banka yetkililerinin enflasyonun yavaşladığına dair daha fazla kanıt beklediğini ve faiz oranlarının ne kadar süre yüksek tutulacağı konusunda bölünmüş olduğunu ortaya koydu.

Asya ve Avrupa Piyasaları

Asya pay piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında son 38 yılın en düşük seviyesinde bulunmaya devam etmesi dikkat çekiyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir hakimdi. Fransa ve İngiltere'de bu hafta yapılacak seçimler yakından takip edilecek. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,61, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,24, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,09 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,16 artış kaydetti.

Yurt içinde de dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,26 artışla 10.682,15 puandan tamamladı. Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü 32,5496'dan tamamlamasının ardından bugün 32,5510 seviyesinden işlem görüyor.