İSTANBUL (AA) - Ulusal Sporda Yapay Zeka Zirvesi, İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.



Üniversitenin Maslak kampüsünde düzenlenen zirvede "Futbol Akademilerinde Yapay Zeka: Yeni Nesil Eğitim ve Analiz Teknikleri" konulu panele, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü Akademiler Teknik Sorumlusu Ümit Turmuş, Fenerbahçe Akademi Direktörü Sedat Karabük, Beşiktaş Akademi Direktörü Mehmet Ekşi ve Trabzonspor Akademi Direktörü İlker Erdem katıldı.

Galatasaray Kulübü Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Orhan Atik, TFF'nin double-pass projesi dolayısıyla seyahatte olduğu için panelde yar alamadı.

Panelde konuşan TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü Akademiler Teknik Sorumlusu Ümit Turmuş, yapay zekanın üzerinde yeni çalışılan bir konu olduğunu dile getirdi.

Altyapılar konusunda atılması gereken adımlar olduğunu vurgulayan Turmuş, "Bütün kulüplerin bütçelerinden belli kısmının altyapılara ayrılması konusunda belli sıkıntılar var. Türk futbolu şu anda dipte. Avrupa'nın en yaşlı liglerinden birisiyiz. Yaş ortalamamız 28,5. Avrupa'nın en yaşlı ikinci ülkesiyiz. Yabancı oyuncu oynatma konusunda da Avrupa'da ilk sıradayız. Ancak altyapıdan oyuncu oynatma oranımız yüzde 3,7'ye geriledi. Burada özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş'a teşekkür etmemiz lazım. Onlar sayesinde bu seviye biraz olsun yukarıya çıktı. Süper Lig'de dört büyüklerin 50 milyar liraya yakın toplam borcu var. Tek kurtuluş çaresi altyapıdan oyuncu yetişmesi." açıklamasında bulundu.

Turmuş, TFF'nin yapay zekayı şu anda VAR ve otomatik ofsayt sisteminde de kullandığını dile getirdi.





- Karabük: "Göden kaçırdığımız konular oluyor ama yapay zeka bunu kaçırmaz"

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Fenerbahçe Akademi Direktörü Sedat Karabük, yapay zekanın birçok noktada kulüplere avantaj sağlayacağını söyledi.



Antrenman biliminin önemine değinen Karabük, şöyle konuştu:

"Artık futbolun tam anlamıyla bilimin içine gireceği döneme girdik. Bu teknolojiden kimse kaçamaz. Yapay zekada amaç performansı artırmak. Rakibi ve kendinizi tanırsanız kazanırsınız. Antrenör olarak göden kaçırdığımız konular oluyor ama yapay zeka bunu kaçırmaz. Bunun üzerine gitmezsek dünyanın gerisinde kalırız. Sakatlık, oyuncu anlamında çabuk karar verme ve transfer konusunda yapay zekayı kullanıyoruz."

Beşiktaş Akademi Direktörü Mehmet Ekşi de Avrupa'daki altyapıları incelediğini, oradaki kulüplerle Türkiye'deki kulüpler arasında saha sayısı anlamında fark olduğunu vurguladı.

Yapay zeka anlamında bazı kulüplerin atağa geçtiğini aktaran Ekşi şunları kaydetti:

"Yapay zeka sektöre girdi, artık ucu bucağı yok ve bundan faydalanacağız. TFF bu işe el atıp yapılar kurmalı. Çok karmaşık bir olay. Karmaşık olduğu kadar da pahalı bir yapı. Makineleri alıp bunları kullanacak iş gücünü oluşturmak çok zor."

Trabzonspor Akademi Direktörü İlker Erdem ise yapay zeka kullanımının altyapı oyuncularının gelişiminde önemli veriler ortaya koyduğunu dile getirdi.