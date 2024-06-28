Türkiye'nin tarım alanında dünyada önemli ülkelerden olduğunun altını çizen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkenin iyi bir potansiyele sahip olduğunu ve bunun daha çok üretim ve ihracata çevrilmesi gerektiğini söyledi.MERSİN (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de bir otelde Güvenilir Ürün Platformu ve Mersin Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen 2024 Tarım Zirvesi ve Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması'na katıldı. Bakan Yumaklı burada yaptığı konuşmada, gıda arz güvenliği konusunun ülkelerin milli güvenlik meselesi haline geldiğini söyledi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret ederek, tarım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 3,3 artışla 31 milyar dolara ulaştığını anımsattı.

Dış ticaret fazlasının ise yüzde 3 artışla 7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, söz konusu ihracatın bu yılın ocak-nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,7 arttığını anımsatarak, ithalatın ise yüzde 15,3 azaldığını ifade etti.

"BU YILIN EKİM AYINDAN İTİBAREN ÜRETİM PLANLAMASINI UYGULAMAYA GEÇECEĞİZ"

Sektörde devrim niteliğinde düzenlemeler yaptıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, "Bu yılın ekim ayından itibaren üretim planlamasını uygulamaya geçireceğiz. Hayvansal üretimde planlamayı yürürlüğe koymuş olacağız, çalışmaları bitirdik. Bitkisel üretim tarafında, biraz daha karmaşık olduğu için uzun bir süre istişare etmek zorunda kaldık. Hayvansal üretimle ilgili olan Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere, bitkisel üretimle ilgili olanın ise çok az bir teknik çalışması kaldı. Sözleşmeli üretim ve suya göre tarım konularını da üretim planlaması kapsamında etkin hale getirmiş durumdayız" dedi.

Vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve kaliteli gıdaya ulaşmasına önem verdiklerini belirten Bakan Yumaklı, gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini kaydederek, "81 ilimizde güçlü bir denetim altyapımız var. 41 kamu ve 107 özel kurum var. 15 AR-GE merkezimiz var, 7 bin 617 arkadaşımız da sahada denetimlere devam ediyorlar. Bu güçlü altyapıyla 2023 yılında 1,3 milyon denetim yaptık" dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında destek alarak üretim yapan 6 başarılı çiftçiye ödülleri verildi.