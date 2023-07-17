ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ve Arap Birliği Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri arasında gerçekleştirilen toplantı kapsamında, iş birliğinin güçlendirilmesi ve ticaret potansiyelinin artırılması için stratejik adımların atılması gerektiğini vurgulandı.

Toplantıda, iş dünyası temsilcileri arasında iş birliği ve ticaretin geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Türkiye ve Arap Birliği ülkeleri arasındaki ticaretin büyük bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı. İki taraf arasındaki ticaret hacminin artırılması, iş birliği alanlarının genişletilmesi ve yatırım imkanlarının değerlendirilmesi konularında karşılıklı taahhütler dile getirildi.

Ayrıca, projeler arasında, ortak yatırımlar, ticaret heyetleri ziyaretleri, iş konferansları ve sektörel iş birlikleri yer alıyor. Öte yandan, Türkiye ve Arap Birliği arasında düzenlenecek olan İktisat Konferansı için müzakereler yapıldı. İki tarafın iş dünyası temsilcileri ve yetkilileri, Türkiye ve Arap Birliği arasındaki ticaret potansiyelini tam anlamıyla değerlendirmek ve iş birliğini daha da derinleştirmek için ortak çalışacaklarını belirtti.