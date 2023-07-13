ANKARA, (DHA)- ULUSLARARASI Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği arasında iş birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kıbrıs ile ULUSKON arasındaki iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Toplantıda, ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi İsmet Korukoğlu bir araya geldi. Toplantı kapsamında ikili iş dünyası arasındaki iletişimi ve iş birliğini artırmak için çalışmalarda bulunacağı belirtildi. Toplantıda, Kıbrıs'ın ekonomik ve ticari potansiyelinin keşfedilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesi için atılması gereken adımlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Kıbrıs'ın bilişim sektöründe hızla geliştiği ve ciddi bir inşaat sektörünün mevcut olduğu konuları da ele alındı. ULUSKON Genel Başkanı, Birleşmiş Milletler (UNOPS) Danışmanı ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) Danışmanı Nezaket Emine Atasoy, burada yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması bizim önceliğimizdir” dedi.

‘İLK HAREKETE GEÇEN KAZANÇLI ÇIKACAKTIR’

Büyükelçi Korukoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ın güneş enerjisi sektöründe büyük bir büyüme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bu alanda yatırımların artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi Korukoğlu, ilk harekete geçenin kazançlı çıkacağını vurguladı. Büyükelçi Korukoğlu, “Kıbrıs, teknoloji ve inşaat sektörlerindeki potansiyeliyle uluslararası iş birliği için önemli bir merkez haline gelmiştir. İş dünyası temsilcileri, Kıbrıs'ın sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek ve sektörel iş birliklerini güçlendirmek için adımlar atmaya kararlıdır” diye konuştu.

ULUSKON YENİ BİR GÖRÜŞME DÜZENLEMEYİ PLANLIYOR

ULUSKON, Kıbrıs ile olan iş birliğini daha da ilerletmek amacıyla en yakın zamanda bir ziyaret düzenlemeyi planlıyor. Bu ziyaret, ULUSKON üyelerine Kıbrıs'taki iş ortamını daha yakından tanıma ve iş birliği olanaklarını keşfetme fırsatı sunacak. Ayrıca, iş konferansı ve toplantılar aracılığıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlenmesi hedefleniyor. ULUSKON ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçiliği arasındaki iş birliği, Türkiye ve Kıbrıs arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesine önemli bir katkı sağlayacak. İki tarafın ortak çabaları ve iş birliği ruhu, Kıbrıs'ın ekonomik kalkınmasına ve bölgesel iş birliklerinin güçlenmesine olanak tanıyacak.