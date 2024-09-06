A Milli Futbol Takımı'nın 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'de İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçını Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, karşılaşma İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat TSİ 21.45'te başlayacak. Jorgji'nin yardımcılıklarını Denis Rexha ve Ridiger Çokaj üstlenecek, dördüncü hakem ise Eldorjan Hamiti olacak.

A Milli Takım, bu akşam UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile deplasmanda karşılaşacak. Cardiff City Stadyumu'nda, TSİ 21.45'te başlayacak olan bu önemli mücadele, Türkiye'nin grup yolculuğundaki ilk sınavı olacak.