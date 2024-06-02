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34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi

34. Erkekler ve 3. Kadınlar Avrupa-Afrika Zıpkınla Balık Avlama Şampiyonası sona erdi

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren sporcular şunlar:

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ev sahipliğinde, İDO ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, Hollanda'dan Rusya'ya, Hindistan'dan İran'a 400 koşucu, Avşa Adası'nın koyları ve sokaklarında kıyasıya mücadele etti.

BALIKESİR (AA) - Bu yıl 4. kez düzenlenen Uluslararası Avşa Yarı Maratonu , 9 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

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