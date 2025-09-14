Muğla Bodrum’da düzenlenen 2’nci Uluslararası Motofest, kortej, gösteri ve konserlerle motosiklet tutkunlarını buluşturdu.

Uluslararası Bodrum Motofest’e yoğun ilgi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında kortej ve motosiklet gösterileri gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle Gümbet dolgu alanında yapılan festivalde, Bitez’den başlayan kortej yüzlerce motosikletlinin katılımıyla sona erdi. Motosiklet gösterileri ve güvenli sürüş eğitimlerinin yanı sıra açılan stantlarda motosiklet ve aksesuar satışları yapıldı.

Festivalde Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak ve motosiklet tutkunları yer aldı. Ünlü isimlerin sahne aldığı konserlerle katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Sosyal sorumluluk kapsamında toplanan kedi ve köpek mamaları, hayvanseverler dernekleri ve Bodrum Belediyesi hayvan barınağına teslim edildi.

İlçe ekonomisine katkı sağlıyor

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, festivalin ekonomik ve sosyal katkısına dikkat çekerek, “Bodrum tarihi, kültürü ve doğasıyla hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği. Bu tarz etkinlikler hem ilçe ekonomisine hem de sosyal yaşantıya büyük katkı sağlıyor” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, motosiklet kullanımına ilişkin uyarılarda bulunarak, “Trafikte motosiklette kaskımızı takıyoruz, arabaların da bize saygı duymasını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Festival Komite Başkanı Selim Turan ise, “2 binden fazla motosiklet ile kortej yaptık, konser ve etkinliklerimiz devam ediyor. 100’den fazla çadır ile kamp kurduk, her şey çok güzel geçiyor” dedi.