İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation, "Uluslararası Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" temalı forum düzenledi.

Teknopark’tan yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mayıs'ta düzenlenen forumda yapay zekanın eğitim alanlarında etkin kullanımına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Teknopark İstanbul'daki etkinliğe Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ile akademisyenler, girişimciler, politika yapıcılar, öğretmenler ve sektör temsilcilerinden oluşan paydaşlar katıldı.

YEĞİTEK ve Cube Incubation ortaklığında gerçekleştirilen forumda, eğitimde yapay zeka uygulamaları üzerine kamu ve özel sektör arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ve girişimciler için destekleyici teşvik mekanizmalarının oluşturulması değerlendirildi.

Forumda, eğitimde yapay zeka uygulamalarıyla ilgili mevcut sorunlar belirlenerek çözüm önerileri geliştirildi ve bu teknolojinin eğitim süreçlerinde nasıl daha etkin kullanılabileceği üzerine stratejik planlamalar yapıldı.

-"Teknoloji Üçgeni Bölgesi'nde öncü roller üstleniyoruz"

Açıklamada, forumda yaptığı açılış konuşmasına yer verilen Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, "Teknopark İstanbul, Türkiye'nin ileri teknolojiye sahip AR-GE ve inovasyon merkezi olarak teknoloji ve girişimcilik ekosisteminde kısa sürede çok önemli bir yere sahip oldu. Avrupa’nın en büyük girişimcilik merkezlerinden biri olan Küp Kuluçka Merkezi’nde, ülkemizin teknolojide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, milli teknolojilerin üretimini artırmak ve ülkemizin yerli sanayiini geliştirme doğrultusunda pek çok çalışma yapılıyor.



Geleceğe yönelik stratejik bir hamle olarak İstanbul, Kocaeli ve Bursa şehirlerini kapsayacak şekilde planlanan ‘Teknoloji Üçgeni Bölgesi’nde, İstanbul’un en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Teknopark İstanbul, birikimiyle öncü roller üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka alanındaki gelişmelerin çok hızlı ilerlediğine dikkati çeken Yerebakan, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerinde daha etkin kullanılması için kamu ve özel sektör arasında iş birliğini güçlendirecek çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

-Bakanlık ve Teknopark İstanbul arasında protokol

Etkinlik kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknopark İstanbul arasında işbirliği protokolü de imzalandı. İşbirliği kapsamında, Cube Incubation bünyesinde, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren girişimciler ve girişimci adaylarına yönelik "Educube Eğitim Teknolojileri Girişimlerini Hızlandırma Programı" hayata geçirilecek.

Yaklaşık 700 kişinin katıldığı etkinliğin sonunda "Proje Pazarı Kuluçka" ve "Ön Kuluçka" kategorilerinde derece alan girişimcilere ödüller verildi.



