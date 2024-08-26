Kuşadası, bu yıl 37’ncisi düzenlenen Bolu Mengen Uluslararası Aşçılar ve Gastronomi Festivali’nde lezzetleriyle dikkat çekti. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), Kuşadası Belediyesi’nin destekleriyle festivalde yer aldı ve yöresel yemekleriyle etkinliğe damgasını vurdu.

Festivalin katılımcıları

Bolu Mengen Belediyesi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu tarafından düzenlenen festival, geniş bir katılımla gerçekleşti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ve Kıbrıs Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan gibi önemli isimlerin yanı sıra Japonya ve Macaristan büyükelçileri, Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıkgöz ve Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya gibi isimler etkinlikte hazır bulundu. Festival, kortej yürüyüşü ile başladı.

Kuşadası'nın yöresel lezzetlerine büyük ilgi

Festivalde, Türkiye genelindeki aşçılar derneklerinin üyeleri ve öğrencileri çeşitli lezzetler sundu. Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği (KUPAD), etkinlik kapsamında domates çorbası, kabak tatlısı ve incir uyutması gibi yöresel tatları ziyaretçilere ikram etti. Kuşadası'nın mutfak kültürünü tanıtan KUPAD, Mengen halkı tarafından büyük ilgi gördü.

"Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerimizi iletiyoruz"

KUPAD Başkanı Aydın Sürer, etkinlik hakkında şunları söyledi: "Aşçılığın başkenti Mengen’de Türkiye’nin dört bir yanından gelen aşçılarla birlikte yer almak, Kuşadası’nı en iyi şekilde temsil etmek bizim için büyük bir onurdu. Festivalde sunmuş olduğumuz domates çorbası, incir uyutması ve kabak tatlısı, Mengen halkı tarafından oldukça beğenildi. Bu festivale katılımımızda bizlere destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkürlerimizi iletiyoruz."