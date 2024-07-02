Okullar arasında iletişim ağı oluşturulması, ortak kültürel değerlerin kuvvetlendirilerek barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi amacıyla hazırlanan ve Bursa'da 64 okulda sürdürülen "Uluslararası Kardeş Okul İş Birlikleri"nin istişare toplantısı Bursa Tophane Mesleki ve Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirilen toplantıya, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Kosova Bursa Kültür Koordinatörü Recep Gündüz, STK temsilcileri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ve okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, uluslararası kardeş okul iş birliklerinin ortak kültürel değerlerin kuvvetlendirilmesi, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının geliştirilmesi, teknolojik gelişmelerin paylaşılması açısından önemli olduğuna vurgu yaptı. Yurtdışındaki Türk Cumhuriyetleri ve Balkan ülkeleriyle aramızdaki gönül coğrafyasının önemine değinen Kaya, bu çalışmaların gerçekleştirilmesine katkı sunan sivil toplum kuruluşlarına da teşekkür etti.

İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ise, öğrencilerin sosyal becerilerinin ve yönlerinin geliştirilmesi için okul müdürlerimizin gayretli çalışmaları doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin de desteğiyle dünyanın değişik bölgelerinde okul müdürlerimizin fedakâr çalışmaları olduğunu kaydetti.

"Almanya, Azerbaycan, İspanya, Kamerun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Kosova, Macaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya, Bulgaristan ve Makedonya'dan toplam 64 kardeş okulumuzla çalışmalar yürütüyoruz" diyen Müdür Alireisoğlu, "Bu birlikteliğin Bursa için, eğitim dünyası ve çocuklar için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kardeşlik projelerinde okul müdürlerimizin liderlik becerileri de çok önemli bir yer taşıyor. Önümüzdeki senenin planlanmasının şu an başındayız. Onun için önümüzdeki senenin okul kardeşliği çalışmalarının düşünülmesi, planlanması bizim için önemli. Bu yıl Sayın Genel Müdürümüzün de katılımıyla gerçekleştiriyor olmak bizler için onur verici ve kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Okul müdürlerimizin önümüzdeki yıl yapacak olduğumuz çalışmalara hangi değerleri, hangi katkıları sunabilecekleri noktasında düşündüğümüz zaman bu iş birliklerinin teşvik edici, ilham verici olmasını istiyoruz. Çünkü çocuklarımızın sosyal becerilerinin geliştirilmesi için bu çalışmalara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu çalışmaları yürütürken bu çalışmaları yapmamızı mümkün kılan okul müdürlerimizle önümüzdeki yıl daha fazla ve daha güçlü bir şekilde çocuklarımızın hem burada hem ülkemizin dışında varoluşlarını güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Emeği geçen, gönlü o coğrafyalara akan, okul müdürlerimizle birlikte bizleri destekleyen tüm kurum ve kuruluşlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Program sonunda MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya tarafından uluslararası kardeşlik iş birliklerinde 25 yılı geride bırakan Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ödülleri verildi.