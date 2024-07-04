Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü için kayıtlar sürüyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen ve Kayseri’de bir maratondan daha fazlasının hedeflendiği 4. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 22 Eylül 2024’te koşulacak.

Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 2021 yılında hayata geçirilen ve devamında her yıl düzenlenerek geleneksel hale getirilen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl koşulacak 4’üncüsü ile büyük bir heyecan uyandırdı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sporcuya ve spora verdiği önem doğrultusunda imza atılan projeler kapsamında başlatılan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yurt içi ve yurt dışından birçok profesyonel sporcunun buluşma adresi olmaya devam ediyor.

İlki 2021 yılında Kültepe, ikincisi 2022 yılında Erciyes ve üçüncüsü 2023 yılında Mimar Sinan temasıyla koşulan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun dördüncüsü için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken kayıtlar da yoğun ilgi görüyor.

21K, 10K ve Halk Koşusu Parkurları

22 Eylül Pazar 2024’te koşulacak 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve Halk Koşusu parkurlarında gerçekleşecek. Sporcular 21K parkurunda Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip Cırgalan Tramvay Durağından Anadolu Harikalar Diyarı (AHD) Kavşağına dönecek ve ardından şehir merkezi yönünde Mimar Sinan Kavşağı, Doğu Garajı Kavşağı, Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisine ulaşacak.

4.Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 10K koşusunda ise sporseverler, Cumhuriyet Meydanı start noktasından koşuya başlayarak Sivas Caddesi boyunca devam edip 10K dönüş noktası olarak belirlenen Doğu Garajı Kavşağı’ndan dönüş yaparak Tuna Kavşağı ve Fuzuli Kavşağı’nı geçerek Ordu Evi önü bitiş çizgisinde yarışı tamamlayacak.

21K ve 10K kategorilerinde kayıtlar sürerken, halk koşusu için ilerleyen günlerde duyuru yapılacak. ‘Bir maratondan daha fazlası’ sloganı ile düzenlenecek 4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kayıtları www.kayseriyarimaratonu.com web sitesi üzerinden yapılırken, maraton hakkında kapsamlı bilgiye site üzerinden erişilebilecek.

4’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun farklı uzunluklardaki parkurları, 7’den 70’e profesyonel ve amatör sporcuların yanı sıra halk koşusu ile de Kayserilileri spor ve eğlencenin zirvesine çıkaracak.

Yarı Maraton ile her sene şehrin kültürel değerleri maraton teması olarak belirlenerek, kentin güzelliklerinin tüm dünyaya tanıtılması, profesyonel ve amatör koşucuların bir araya getirilerek spor yapılması, katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesi amaçlanıyor.