Menemen Belediyesi tarafından bu yıl 6-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, üç gün süren renkli etkinliklerin ardından başarıyla tamamlandı. Festivale 39 ülkeden katılımcılar ve yüz binlerce ziyaretçi katıldı. Festivalin kapanışında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “İlk festivalimizde 18 ülkeyle başladık, bugün 39 ülkeyi ağırlıyoruz. Gelecekte belki 100 ülkeyi Menemen’de buluşturacağız. Bu başarı tüm Menemenlilerin gururudur” dedi.

Kültürel zenginlikler ve uluslararası katılım

Bu yılki festival, çömlekçilik ve seramikçilik üzerine gerçekleştirilen yarışmalar, sergiler, workshoplar ve panellerle dikkat çekti. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, festivalin sadece bir sanat etkinliği değil, Menemen’in, İzmir’in ve Türkiye’nin kültürel zenginliklerini dünyaya tanıttığını vurguladı. Pehlivan, “Menemen’in kırmızı toprağını sanat eserlerine dönüştüren çömlekçilerimiz, bu festivalin gerçek kahramanlarıdır. Ulusal ve uluslararası başarılarınız, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Festivalin kapanışında ödüller sahiplerini buldu

Başkan Pehlivan’ın konuşmasının ardından, Hünerli Eller Çömlek Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Festivalin kapanış töreninde dereceye girenler ödüllerini alarak büyük bir heyecan yaşadılar.

Yarışmada çeşitli kategorilerde ödül alan isimlerse şöyle:



Ustalar estetik dal:



1. Uğur Tokmak

2. Talip Yel

3. Ali Buzkan



Ustalar estetik jüri özel:



1. Ramazan Yaman

2. Svetlana Iliuschonac

3. Veysi Polat



Ustalar teknik dal:



1. Oktay İde

2. Uğur Tokmak

3. Ali Hikmet Koç



Amatör estetik dal:



1. Elif Kazan

2. Abdullah Oruç

3. Büşra Kaya