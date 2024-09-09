Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasalarda 72,90 dolardan işlem görmeye başladı. OPEC+'nın ekim ayındaki üretim artışını erteleme kararı ve ABD'deki petrol stoklarındaki düşüş, fiyatların yükselmesinde etkili oldu.

OPEC+'nın üretim kararı piyasayı etkiledi

Dün 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise Brent petrol, saat 09.56 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 72,90 dolardan işlem görüyor. Batı Texas türü (WTI) ham petrol ise aynı dakikalarda 69,09 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, OPEC+ grubunun ekim ayında başlaması planlanan üretim artışını ertelemesi ile ilişkilendiriliyor. Bu karar, küresel petrol arzına dair endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine katkı sağladı. Ayrıca, ABD'deki petrol stoklarının beklenenden daha fazla azalması da fiyatları destekleyen bir diğer faktör oldu.

ABD'de azalan petrol stokları

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanan verilere göre, ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi ise stokların yaklaşık 600 bin varil düşeceği yönündeydi. Bu azalma, dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'de talebin arttığına işaret ediyor.

Fed'in faiz indirimine yönelik beklentiler

ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili faiz indirim beklentileri de petrol piyasasını etkileyen bir diğer önemli gelişme. Piyasalarda, yıl sonuna kadar Fed'in 100 baz puanlık faiz indirimi yapması beklenirken, bu ay içinde 50 baz puanlık indirim ihtimali yüzde 43 seviyesinde değerlendiriliyor. Faiz indirimi gerçekleşirse, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve petrol talebinin artması bekleniyor.

Teknik analiz: Destek ve direnç seviyeleri

Teknik analizlere göre Brent petrol için 73,81 ile 74,92 dolar aralığı direnç, 71,98 ile 71,26 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyeler, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarının hangi yönde hareket edeceğine dair ipuçları sunacak.