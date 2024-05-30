SAMSUN (AA) - Samsun'da, "Uluslararasılaşma ve Samsun Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Samsun Müzesi konferans salonunda Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen çalıştayda, kentin uluslararasılaşmasına katkı sağlamak amacıyla "eğitim, kültür ve sanat, sağlık turizmi, STK ve uluslararasılaşma" konularında oturumlar yapıldı ve sunum gerçekleştirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un Karadeniz coğrafyasının en büyük şehirlerinden biri olduğuna işaret etti.



Samsun'un uluslararasılaşma konusunda coğrafi olarak önemli konumda bulunduğuna dikkati çeken Eker, "Samsun, Karadeniz coğrafyasının büyük şehirlerinden bir tanesi. Gürcistan, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Orta Doğu, Kafkaslar ve Afrika'ya kadar uluslararasılaşma kapasitemiz var. Üniversitelerimizde 103 ülkeden öğrenci var. Mesela Samsun'da 20 bin civarında Rusça konuşan aile ve bunların toplulukları bulunuyor. OMÜ'de 6 bin yabancı öğrenci var. Dolayısıyla uluslararasılaşma ile ilgili fiziki durumu yaşıyoruz ama bununla ilgili teorik açılımları, fikirleri, planları henüz düşünmüş değiliz." ifadelerini kullandı.

Kente yabancıların farklı amaçlarla geldiğini dile getiren Eker, şunları kaydetti:



"Gönüllü yerleşimle, sağlık, tedavi amaçlı gelenler ile çalışmaya, eğitim amaçlı gelenler, ticaret yapanlar, yerleşenler, ülkemizin, tabiatımızın, Karadeniz'in doğasının, güzelliğinin içinde olmaya ve hayat geçirmeye karar vermiş misafirlerimiz çok sayıda. Samsun'un bu potansiyelinin büyüyeceğine ve özellikle kültür, sanat ve bunun piyasasını oluşturabilecek turizme çok ihtiyacımız var. Kültür, sanat hareketleriyle ilgili birçok projelerimiz var. Çalışmalarımızın kontrollü biçimde değerlendirilmesi, yönlendirilmesi ve yönetilmesi gerekiyor. Biz bu konuda fikir, altyapı oluşturmak amacıyla her zaman burada olacağız."



Programa Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Alexey Ivanov Sotnicenko, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, OMÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Volkan Toptaş ile akademisyenler, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.



