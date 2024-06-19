T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen proje kapsamında ULUTEK Teknopark Bilişim Kümelenmesi (BUTECH) firmaları, Azerbaycan'a yönelik işbirliklerini geliştirmek amacıyla 15 kişilik heyet ile Azerbaycan’da kurum ziyaretleri ve firma görüşme toplantıları gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - ULUTEK Teknopark öncülüğünde, T.C. Ticaret Bakanlığı “5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkındaki Kararı” kapsamında, firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünün kümelenme anlayışıyla artması, kapasite ile bilgi birikiminin geliştirilmesi ve yurtdışı pazarlara etkin bir biçimde açılmaları amacıyla Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) kapsamında hayata geçirilen ULUTEK Bilişim Kümelenmesi (BUTECH) 2017 yılından bu yana devam ediyor.

Program kapsamında T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı ile bir araya gelen ULUTEK Yönetimi ve firma yetkilileri, Ticaret Başmüşaviri Ahmet Erdal ve Savunma Sanayii Müşaviri İlker Türköz’ün de bulundukları görüşmede bilişim teknolojisi ve dijital dönüşüm alanlarında Azerbaycan ile mevcut işbirliği imkanları ve fırsatlar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

İşbirliği geliştirme amaçlı kurum ziyaretleri kapsamında Azerbaycan-Türkiye İş Adamları Birliği, Azerbaycan İhracat ve Yatırım Teşvik Ajansı, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulusal Girişimciler Konfederasyonu Kuruluşları ve Bilişim Vadisi Bakü Kampüsü’ne ziyaretler gerçekleştirilerek gün boyunca iş birliği görüşmeleri yapıldı.

PROF. DR. KARAGÖZ: ‘TEKNOLOJİ İHRACATIMIZI ARTIRIYORUZ’

Azerbaycan faaliyetinin bölgedeki firmaların iş ağını genişletmeleri açısından önemine dikkat çeken ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Ticaret Bakanlığımız destekleriyle ikincisini yürüttüğümüz ULUTEK Bilişim Kümelenmesi HİSER projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri önemsiyor ve firmalarımızı destekliyoruz. BUTECH için belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda bugüne dek birçok eğitim, danışmanlık faaliyetleri ve bunların yanı sıra yurtdışı tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirdik. Azerbaycan ile sıcak ilişkilerimiz mevcut, bunu fırsata çevirerek bu coğrafyada firmalarımızın aktivitelerinin artmasını, teknoloji ihracatımızın artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ziyaret kapsamında diplomasi ve iş dünyası odaklı ziyaretlerde bulunduk ve Azerbaycan’daki firmalarla firmalarımızı buluşturarak iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Gerçekleştirilen program neticesinde firmalarımızın olumlu izlenimleri ve işe dönüşecek görüşmeleri olması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu gibi programları sürdürerek firmalarımızın ihracat kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleri bu tür faaliyetlerin gerçekleşmesinde son derece kıymetli ve bu destekler firmalarımızın pazara girişinde çok önemli kaldıraç görevi üstleniyor. Bu sebeple Ticaret Bakanlığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

