İzmir Milli Kütüphane Vakfı Başkanı Ulvi Puğ, İzmir'de kitap okuma alışkanlıkları ve kütüphane eksiklikleri üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'in kültürel gelişimi için gerekli projelere vurgu yapan Puğ, şehirdeki kitap depolama sorunları ve kütüphane eksiklikleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, dijitalleşmenin kitap okuma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini değerlendirerek, gelecekteki kütüphane projeleri için önerilerde bulundu.

1 milyon kitap depoda bekliyor

Başkan Puğ, İzmir’e her yıl 100 bin yeni kitabın geldiğini ve şu anda 1 milyona yakın kitabın depolarda beklediğini belirtti. Puğ, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek yeni kütüphane projelerine dikkat çekti. Tunç Soyer döneminde başlatılan ancak çeşitli nedenlerle tamamlanamayan projelerin, mevcut belediye başkanı Cemil Tugay tarafından da desteklenmesini umduğunu ifade etti. Puğ, eski merkez bankası binasının kütüphaneye dönüştürülmesini veya yeni bir mimari proje yarışmasıyla İzmir’e modern bir kütüphane kazandırılmasını önerdi. Ayrıca, küçük ölçekli mahalle kütüphanelerinin açılmasını da gündeme getirdi.

Dijitalleşmenin etkileri

Dijital medyanın kitap okuma alışkanlıklarını nasıl etkilediğine dair görüşlerini paylaşan Puğ, dijital kitapların fiziksel kitapların yerini almasının bazı olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtti. Dijital medyanın insanları tembelleştirdiğini ve kitapların sahip olduğu ruhu yitirdiğini vurguladı. Puğ, çocukların küçük yaşlarda kitapla tanışmasının önemine dikkat çekerek, dijital medyanın kitap deneyimini eksik bıraktığını ifade etti. "Bir bilgisayarın arasına çiçek koyup kurutamazsınız, güzelliklerin altını çizemezsiniz," diyen Puğ, fiziksel kitapların insan ruhuna daha iyi hitap ettiğini savundu.

Kitap sevgisini aşılama yöntemleri

Başkan Puğ, çocuk yaşlarda kitap okuma alışkanlıklarının nasıl kazandırılabileceğine dair önerilerde bulundu. "Öncelikle bir çocuğun 3 yaşına kadar kitap kavramıyla tanışmış olması gerekiyor," diyen Puğ, ailelerin kitap okuma saatleri düzenlemesi ve dikkat çekici kitaplarla çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca, geçmişte köylerde kurulan gezici kütüphanelerin önemine dikkat çekti ve günümüzde benzer projelerin uygulanabilirliğini sorguladı.

Ulvi Puğ'un açıklamaları, İzmir'deki kültürel ve kütüphane projeleri için umut verici adımların atılmasını gerektiriyor. Dijitalleşmenin getirdiği değişimlerle birlikte, fiziksel kitapların ve kütüphanelerin önemi daha da artmış görünüyor. İzmir'in kültürel zenginliğini destekleyecek projelerle, kitap okuma alışkanlıklarının korunması ve teşvik edilmesi büyük bir önem taşıyor.