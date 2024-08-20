Türk müziğinin efsane isimlerinden Ümit Besen ve rock müziğin başarılı ismi Pamela, 29 Ağustos 2024 Perşembe akşamı Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda hayranlarıyla buluşacak. Konser, saat 21:00'de başlayacak ve her iki sanatçının da geniş repertuarını dinleyicilere sunacak.

Arabesk ve rock müziğin öne çıkan isimleri olarak tanınan Ümit Besen ve Pamela, bu konserle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser, dinleyicilere hem klasikleşmiş hit parçalarını hem de yeni çalışmalarını dinleme fırsatı sunacak. Çeşme'nin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek olan bu etkinlik, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.