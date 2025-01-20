Dizi ve film sektöründe yaşanan tekelleşme iddiaları tartışılmaya devam ederken, oyuncu Ümit Erdim konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Rezil şeyler de yaşandı” diyen Erdim, sektördeki liyakat sorununa dikkat çekti. Ayşe Barım'ı tanımadığını bu yüzden o konu hakkında konuşmayacağını belirtti.

"Sistem çok büyük, kimse bozmak istemiyor"

Ümit Erdim, Balçiçek İlter ile Şimdi programında sektördeki tekelleşme ve adaletsizlik iddialarını değerlendirdi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Liyakat genel problemimiz olabilir. Çok büyük bir rant var. Sistem çok büyük. Kimse oradaki mekanizmayı bozmak istemeyebilir.”

Sektörde rezil olaylar yaşandığını belirten Erdim, insanların artık pek çok şeyi fark ettiğini ve durumun herkes tarafından bilindiğini söyledi.

“6 yıl önce söylediğimde alay ettiler”

Ümit Erdim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sektördeki tekelleşmeye yönelik daha önce dile getirdiği görüşlere atıfta bulundu. Erdim, şu ifadeleri kullandı: "Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'Zayıflayınca iş bulamadı, o yüzden böyle konuşuyor' dediler. Herkese günaydın..."

"Çözümü yok, enerjimi harcamam"

Sistemin değişmeyeceğini düşündüğünü belirten Ümit Erdim, sektördeki sorunların çözülmesi için umudu olmadığını dile getirdi: “Ben herhangi bir şeyin kavgasına girmem. Çözülmeyeceğini bildiğim için konuşmuyorum. Sonucunu değiştiremeyeceğim şeyler için enerjimi harcamam.”

"Rezil şeyler yaşandı, çok yaralı insan var"

Ünlü oyuncu, sektörde liyakat eksikliğinin insanları mağdur ettiğini ve pek çok kişinin bu durumdan yara aldığını ifade etti: “Rezil şeyler de var, yaşandı. Her sektörde olduğu gibi burada da çok yaralı insan var.”