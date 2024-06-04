Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede millilerimiz, Bertuğ Yıldırım ve Enis Destan'ın golleri ile galip geldi.

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar, 25. dakikada Bertuğ Yıldırım'ın golüyle öne geçti. İskoçya, 17. dakikada Tommy Conway ile skoru eşitlese de, 45. dakikada Enis Destan'ın golüyle millilerimiz ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda da baskılı bir oyun sergileyen Ümit Milli Takımımız, skoru korumayı başardı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Ümit Millilerimiz, son 3 maçını da kazanmış oldu.

Millilerimiz, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek ve 5-11 Haziran tarihleri arasında A Milli Takım ile beraber çalışmalarını sürdürecek. A ve Ümit Milli Takımları, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ümit Millilerimiz, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek.