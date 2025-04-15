Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında açılan davanın duruşma tarihi belli oldu. Özdağ, 11 Haziran 2025’te Silivri’de hakim karşısına çıkacak.

Ümit Özdağ hakkında açılan davada süreç netleşti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla yargılanacak. Özdağ’ın 11 Haziran 2025 tarihinde Silivri’de hâkim karşısına çıkacağı açıklandı.

78 günlük tutukluluğun ardından iddianame hazırlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi uyarınca Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği iddia edildi. İddianame, Özdağ’ın 78 gün tutuklu kalmasının ardından hazırlandı.

7 yıl 10 aya kadar hapis talebi

Savcılık, Ümit Özdağ’ın söz konusu suçu basın ve yayın yoluyla, zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 1 yıl 10 ay 15 gün ile 7 yıl 10 ay 15 gün arasında hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.