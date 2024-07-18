Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetemizi ziyaretinde Ankara ve ülke gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Son dönemdeki siyasi gelişmeleri değerlendiren Başkan Özdağ, “Ankara, parlamenter demokrasiye doğru gidiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile AK Parti arasında bir anlaşma olduğu anlaşılıyor. Türkiye için bu çok daha iyi. Parlamenter demokrasiye geçmeliyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böylece Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) kurtulacak. Yüzde 38-39 ile birinci parti olma ihtimali var. Seçim performansı yüksek” ifadelerini kullandı.

CHP ile AK Parti arsında koalisyon olur mu?

AK Parti ile CHP arasında bir koalisyon olmayacağını da dile getiren Başkan Özdağ, “Özgür Özel açısından da Türkiye’yi parlamenter demokrasiye geri götüren muhalefet lideridir diyebiliriz. MHP Genel Başkanı Ekim 2024’te yani 5-6 ay sonra ‘erken seçim’ derse Erdoğan da ‘Gel CHP anayasayı değiştirelim’ derse CHP kabul edebilir. Çünkü Erdoğan’ın seçimi kazanması durumunda hiçkimse izah edemez. Asıl mesele seçime kadar neler olacağıdır. Erdoğan bundan birinci çıkmayı hedefliyor ama çıkar mı orası ayrı konu. Ekonominin içinde olduğu durumu hepimiz görüyoruz. Bu ekonomiyle birinci parti çıkar mı bu ancak muhalefetin olağanüstü kötü performansıyla mümkün olabilir” diye konuştu.

‘Türkiye doğumla işgal ediliyor’

Sığınmacı sorununa yönelik de konuşan Özdağ, “Gönüllü gideceksiniz denirse büyük bir ihtimalle çok büyük bir kısmı kalacak ama bizim anlaşmamız böyle değil. Onlar geçici sığınmacı. Bu yüzden bizim savunduğumuz şeyin hukuki ve akli bir temeli var. Her birisinin 6 çocuğu var. Bu ülke doğumla işgal ediliyor. Bunun sonu yok, bir yerde dur denilmesi lazım” dedi.

Erken seçime ilişkin de 2026 yılını işaret eden Özdağ, “İki sene sonra seçim var” öngörüsünde bulundu.