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CHP’den Koray Aydın, Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Özgür Karabat gibi isimler de yargı bağımsızlığını savunarak Özdağ’a destek mesajları yayımladı. “Muhalefeti susturamayacaksınız” diyen siyasiler, bu tür kararların demokratik değerleri zedelediğini belirtti.

Sinan Oğan: “PKK elebaşının mecliste davet edildiği bir dönemde Özdağ’ın tutuklanması yanlıştır, haksızdır, hukuksuzdur.”

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP 7. Genel Başkanı): “Sayın Özdağ’ın tutuklanması kabul edilemez. Bu rejim, düşünce özgürlüğüne tahammülsüzdür. Toplumsal ittifakın tesisi şarttır.”

Özgür Özel (CHP Genel Başkanı): “Adalet, seyyar bir giyotinle katledilmiştir. Genel Başkan tutuklamak darbecilerin işidir. İlk sandıkta bu hukuksuz düzeni değiştireceğiz.”

Ekrem İmamoğlu (İBB Başkanı): “Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanmasını kabul etmiyoruz. Bu, yargıya siyasetin müdahalesidir. Millet iradesi bu zihniyeti tarihe gömecek.”

Antalya’daki bir konuşması gerekçe gösterilerek tutuklanan Ümit Özdağ , Metris Cezaevi’ne gönderildi. Bu gelişme, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. İşte siyasilerin tepkileri:

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